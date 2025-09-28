Haberler

Gana, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı Onayladı

Gana, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı onayladı. Dışişleri Bakanı Ablakwa, bu adımın ülkenin nükleer silahsız bir dünya vizyonuna olan bağlılığını teyit ettiğini açıkladı.

Gana'nın, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı (TPNW) onayladığı bildirildi.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, 2017'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Nükleer Silahların Kaldırılması için Uluslararası Kampanya (ICAN) temsilcileri Melissa Parke ve Seth Shelden ile bir araya geldi.

Ablakwa, görüşmeye ilişkin ABD merkezli Meta şirketinin sosyal medya platformu Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımda, BM'ye sunduğu belgeyle ülkesinin TPNW'yi resmen onayladığını belirtti.

Gana'nın nükleer silahsız bir dünya vizyonuna olan bağlılığını teyit ettiğini kaydeden Ablakwa, "Bu adım, Gana'nın uzun yıllardır savunduğu ilkenin güçlü bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Ablakwa, anlaşmanın onay sürecinin hem hükümet hem de parlamentoda oy birliğiyle tamamlandığına değinerek, kararın siyasi partiler üstü bir mutabakatla alındığını vurguladı.

Bakan Ablakwa ayrıca, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Kwame Nkrumah'ın 1962'de başkent Akra'da düzenlediği "Bombasız Dünya" konferansını hatırlatarak, "Nkrumah bugün olsa gurur duyardı." değerlendirmesinde bulundu.

