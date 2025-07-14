Gana'nın Eski Yüksek Mahkeme Başkanı'ndan 10 Milyon Dolarlık Tazminat Davası

Gana'da görevden uzaklaştırılan Yüksek Mahkeme Başkanı Gertrude Araba Esaaba Torkornoo, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Adalet Divanı'na başvurarak, ülkesine karşı 10 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Adalet Divanı'na sunulan kapsamlı dilekçede, Torkornoo, 22 Nisan'da Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama tarafından görevden uzaklaştırılmasının, temel insan haklarının ciddi bir ihlali olduğunu savundu.

Avukatları, Torkornoo'nun görevden uzaklaştırılma sürecinin Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı'na aykırı olduğunu savunarak, "adil yargılanma hakkının ihlali, soruşturma kurulunun bağımsız ve tarafsız oluşturulmaması, adil çalışma koşullarının ihlali, kamuoyu önünde küçük düşürülerek insan onurunun ve mesleki itibarın zedelenmesi" nedeniyle kişisel ve ailesel itibar kaybı yaşandığı iddiasıyla tespit ve karar talebinde bulundu.

Torkornoo, ayrıca Gana devletinin "yasa dışı ve adaletsiz" bir soruşturma süreci yürüttüğünü öne sürerek, bu sürecin kendisini ve ailesini "ölçülemez düzeyde kamuoyunun alayına ve küçümsemesine maruz bıraktığını" ifade etti.

Dilekçede, Torkornoo'nun ülkesinden 10 milyon dolarlık tazminat talebi yer aldı.

Gana Cumhurbaşkanı Mahama, hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları bulunan Torkornoo'yu 22 Nisan'da görevden uzaklaştırmıştı.

Torkornoo'nun görevden uzaklaştırılması, Gana Anayasası'nın 146. maddesi uyarınca gerçekleşmişti.