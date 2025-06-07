Gana'nın Eski Maliye Bakanı Ofori-Atta Interpol Tarafından Aranıyor

Gana'nın Eski Maliye Bakanı Ofori-Atta Interpol Tarafından Aranıyor
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Gana'nın eski Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta, yargılamadan kaçtığı gerekçesiyle Interpol'ün kırmızı bültenle arananlar listesine alındı. Hakkında çıkarılan yakalama kararıyla birlikte, devlet kaynaklarını kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Gana'nın eski Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta, yargılamadan kaçtığı gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle arananlar listesine alındı.

Gana Özel Savcılığı konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Daha önce "kamu görevini kişisel kazanç için kullandığı" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak ülkeye dönmeyen ve halen ülke dışında bulunan eski Bakan Ofori-Atta'nın "yargılamadan kaçması" nedeniyle Interpol'ün kırmızı bültenle arananlar listesine alındığı ifade edildi.

Interpol'ün ülkenin kolluk kuvvetlerinden doğrudan tutuklama talebi niteliği taşımamakla birlikte, şahsın iade edilmek üzere gözaltına alınmasını talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, 65 yaşındaki Ofori-Atta'nın, görev süresi boyunca devlete ciddi mali kayıplar yaşattığı kaydedildi.

7 yıl bakanlık yaptı

Ofori-Atta, Ocak 2017 ile Şubat 2024 tarihleri arasında, Yeni Vatansever Parti (NPP) hükümeti döneminde maliye bakanı olarak görev yapmıştı.

Ülkede ocakta göreve başlayan Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, kamu kaynaklarının kötüye kullanımıyla mücadele amacıyla "Tüm Varlıkları Geri Kazan Operasyonu" adlı özel bir komite kurmuştu.

Komiteye bugüne kadar 20 milyar doları aşan değerde yolsuzluk ihbarı ulaştı.

Ancak Mahama'nın bazı eski müttefikleri hakkındaki davaları sonlandırması, kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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