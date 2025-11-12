Haberler

Gana'nın Asante Kraliyeti, Sömürge Döneminde Kaçırılan Eserleri İade Aldı

Güncelleme:
Gana'nın Asante Kraliyeti, İngiltere ve Güney Afrika'dan iade edilen 130 altın ve bronz tarihi eseri teslim aldı. Eserlerin bir kısmı sömürge döneminde yağmalanmışken, diğerleri açık piyasalardan satın alındı. İade edilen eserler, Asante kültüründe altının toplumsal önemini yansıtıyor.

Gana'nın Asante Kraliyeti, İngiltere ve Güney Afrika'dan iade edilen, bir kısmı sömürge döneminde kaçırılan 130 altın ve bronz tarihi eseri teslim aldı.

Manhyia Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Asante Kralı 2. Otumfuo Osei Tutu'nun, İngiltere ve Güney Afrika'dan iade edilen 130 altın ve bronz eseri teslim aldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu eserlerin bir kısmının sömürge döneminde yağmalandığı, diğerlerinin ise açık piyasalardan satın alındığı kaydedildi.

Eserler arasında kraliyet alametleri, davullar ve törensel altın ağırlıklarının bulunduğu aktarılan açıklamada, bunların Asante kültüründe altının toplumsal önemini yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, eserlerin 25'inin İngiliz sanat tarihçisi Hermione Waterfield, geri kalanının ise Güney Afrikalı madencilik şirketi AngloGold Ashanti tarafından bağışlandığı belirtildi.

Kuşatma döneminden kalma eserler

Manhyia Sarayı Müzesi Direktörü İvor Agyeman-Duah, yaptığı açıklamada, Waterfield'in bağışları arasında 1900 yılındaki Kumasi Kuşatması sırasında İngiliz askerleri tarafından yağmalanan bir ahşap davulun da yer aldığını söyledi.

Gana'ya ait sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan yüzlerce tarihi eser, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde yer alıyor.

British Museum ile Victoria ve Albert Müzesi, Ocak 2024'te "Asante Kraliyet mücevherleri" olarak bilinen Gana'ya ait altın eserleri, sergilenmesi için 150 yıl sonra bu ülkeye gönderme kararı aldığını duyurmuştu.

Asante Kraliyeti'nden Nisan 2024'te yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'daki British Museum ile Victoria ve Albert Müzesi'nin, Asante Kraliyeti'ne ait aralarında altın ve gümüş kıyafetler???????in de olduğu 32 tarihi eseri iade ettiği belirtilmişti.???????

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
