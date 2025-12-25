Gana, köle ticaretinin "insanlığa karşı işlenmiş en büyük suç" olarak tanınması için BM'ye tasarı sunacak

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, transatlantik köle ticaretinin, "insanlığa karşı işlenmiş en büyük suç" olarak tanınması amacıyla Birleşmiş Milletler'e (BM) karar tasarısı sunmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Mahama, başkent Akra'da düzenlenen programda yaptığı açıklamada, köleliğin yol açtığı acıların unutulamayacağını, mazur görülemeyeceğini ya da hafife alınamayacağını söyledi.

Kölelik ve sömürgeciliğe yönelik "tarihi unutturma" çabalarına karşı uyarıda bulunan Mahama, Afrika ve diasporasının, özgürlük için dökülen kanı, kaybedilen hayatları ve feda edilen yılları unutma lüksüne sahip olmadığını vurguladı.

Gana Cumhurbaşkanı, Afrika kökenlilerin halen ırkçı söylemler, ayrımcılık ve kazanılmış hakların ellerinden alınmasıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, mevcut dönemin sessizlik değil netlik, cesaret ve hakikat gerektirdiğini ifade etti.

Gana'nın BM nezdinde bu süreci başlattığını açıklayan Mahama, "Bu yıl BM Genel Kurulunda Gana'nın gelecek yıl transatlantik köle ticaretinin insanlığa karşı işlenmiş en büyük suç olarak tanınması için bir tasarı sunacağını bildirdim." dedi.

Mahama, bu girişimin Afrika ülkeleri ve diaspora tarafından güçlü şekilde destekleneceğine inandığını dile getirerek, kıtanın kölelik, sömürgecilik, soykırım ve apartheid gibi suçlara maruz kaldığını, artık bunların resmen tanınmasının talep edilmesi gerektiğini söyledi.

Gana Cumhurbaşkanı, "onarım adaletinin" sembolik adımlarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, borçların silinmesi, mali tazminat, çalınan kültürel eserlerin iadesi, kurumsal reformlar ve küresel sistemde dönüştürücü ekonomik düzenlemelerin telafi sürecinin temel unsurları olduğunu vurguladı.

Kölelik ve ırkçılığın bıraktığı derin izlere dikkati çeken Mahama, yüzyıllar süren istismarın, Afrika kökenlilerin sağlığı ve çocuklarının geleceği üzerindeki etkilerinin sorgulanması gerektiğini sözlerine ekledi.