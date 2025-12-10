Gana, vatandaşlarına "insanlık dışı muamele" yapıldığı gerekçesiyle İsrail'i kınadı

Gana Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda Ganalı yolculara "insanlık dışı muamelede" bulunulduğu gerekçesiyle Tel Aviv yönetimine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gana vatandaşlarına yapılan "insanlık dışı muamelenin" kınandığı belirtildi.

Pazar gününden bu yana Ben Gurion Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapmak isteyen Ganalı yolcuların "kasıtlı olarak hedef alındığı ve travmatik muameleye maruz bırakıldığı" ifade edildi.

Açıklamada, aralarında Tel Aviv'de düzenlenen uluslararası bir siber güvenlik konferansına katılmak üzere ülkede bulunan parlamento heyetinden 4 kişinin de bulunduğu 7 Ganalının, herhangi bir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındığı ancak saatler süren diplomatik girişimlerin ardından parlamento üyelerinin serbest bırakıldığı bildirildi. Üç vatandaşın ise İsrail makamlarınca sınır dışı edildiği ve bu kişilerin ilk uygun seferle Gana'ya döndüğü aktarıldı.

Açıklamada, "İsrail makamlarının bu kabul edilemez uygulamaları son derece kışkırtıcı ve insanlık dışıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail hükümetinin, Gana'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinin sınır dışı işlemlerinde işbirliği yapmadığı yönündeki iddiasının "tamamen asılsız" olduğu vurgulandı.

Büyükelçiliğin uluslararası hukuk çerçevesinde tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğinin altı çizildi.

Gana Dışişleri Bakanlığının, söz konusu uygulamalar nedeniyle İsrail'in Akra Büyükelçiliği yetkililerini çarşamba günü Bakanlığa çağırarak resmi protesto ileteceği kaydedildi.

Gana ile İsrail arasında diplomatik ilişkiler, ülkenin 1957'de bağımsızlığını kazanmasının ardından kurulmuş, 1973 Arap-İsrail Savaşı sonrası askıya alınan ilişkiler, 1994'te yeniden tesis edilmişti.