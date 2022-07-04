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Gana, ekonomik sıkıntılar nedeniyle IMF ile yeniden masaya oturdu

AA - Adam Abu - Güncel
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Gana, ekonomik sıkıntılar nedeniyle IMF ile yeniden masaya oturdu

Ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan Batı Afrika ülkesi Gana'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeniden masaya oturduğu bildirildi.

Ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan Batı Afrika ülkesi Gana'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeniden masaya oturduğu bildirildi.

Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Akufo-Addo'nun, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta'ya, IMF programı için "resmi görüşmeleri" başlatma talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada, "IMF ile olan görüşmeler, Kovid-19 salgını ve son zamanlarda Rusya-Ukrayna krizlerinin neden olduğu zorluklar karşısında Gana'nın yeniden inşasını hızlandırma çabasının bir parçası olarak ödemelerde denge sağlamaya çalışacak." ifadesi kullanıldı.

Afrika kıtasının ikinci en büyük altın üreticisi Gana, analistlerin borç krizine yakın olduğu uyarısına rağmen Kovid-19 salgını, yaygın enflasyon ve değer kaybeden bir para birimi nedeniyle zarar gören bir ekonomiyi kurtarmak için IMF desteği aramayı daha önce reddetmişti.

Gana, 3 yıl önce başlattığı "Gana Yardımın Ötesinde" kampanyası kapsamında IMF programından çıkmıştı. IMF'ye geri dönme kararı, aktivistler ve halk tarafından eleştirilse de analistler, kararın Gana'nın zorluklarıyla başa çıkmasına yardımcı olacağını öngörüyor.

Ülkede artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçen hafta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, 12 polis yaralanmış, 29 kişi gözaltına alınmıştı.

AA / Adam Abu - Güncel

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