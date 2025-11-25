Haberler

Gana Devlet Başkanı Mahama'dan Afrika Ülkelerine Doğal Kaynak Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gana Devlet Başkanı John Dramani Mahama, Afrika ülkelerinin gelişmiş ülkelere bağımlılığını azaltarak doğal kaynakları üzerindeki egemenliklerini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Altın ticaretinde Gana'nın aldığı önlemleri örnek gösteren Mahama, kıtanın potansiyelini değerlendirmesi için artık kendi kaynaklarına güvenmesi gerektiğini ifade etti.

AKRA, 25 Kasım (Xinhua) -- Gana Devlet Başkanı John Dramani Mahama, insani yardımlardaki keskin düşüş karşısında Afrika ülkelerine doğal kaynaklar üzerindeki egemenliklerini güçlendirme çağrısında bulundu.

Mahama pazartesi günü Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen 3. Afrika Muhasebeciler Birliği Genel Konferansı'nda yaptığı konuşmada gelişmiş ülkelerin Afrika'ya yardım etmekten yorulduklarını iddia ettiğine dikkat çekerek, kıtanın kalkınma için doğal kaynaklarına güvenmesinin vaktinin geldiğini söyledi.

Ülkesi Gana'yı buna örnek gösteren Mahama, ülkeden yapılan altın satışı ve ihracatında tek yetkili olan Altın Kurulu'nu kurarak, ruhsatsız altın ticaretini yasadışı ilan ettiklerini ve bu konuda ağır cezalar uyguladıklarını belirtti.

Mahama, "Altın ticaretinden elde ettiğimiz döviz miktarı birdenbire önemli ölçüde arttı. Bu durum, doğal kaynaklarınız üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmanın, ne denli büyük öneme sahip olduğunu gösteriyor. Afrika bundan dolayı utanç duymamalı" dedi.

Afrika kıtasının zengin yetenekleri, kaynakları ve potansiyeli ile tarihi bir dönüm noktasında bulunduğuna dikkat çeken Mahama, öte yandan borçlar, kırılganlıklar, mali baskılar, kamu harcamalarındaki sızıntılar ve finansal raporlamadaki boşlukların kıta üzerinde baskı yarattığını ifade etti.

Mahama, "Günümüzde teknoloji, usulsüzlükleri gerçek zamanlı olarak tespit eden yapay zeka destekli risk algılama sistemleri, insan faktörünün etkisini ve yolsuzluğu azaltan dijital tedarik sistemleri, uçtan uca izlenebilirlik sağlayan entegre finansal yönetim sistemleri ve kayıtları güvence altına alan ve manipülasyonu azaltan blok zinciri çözümleri gibi güçlü araçlar sunuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği Sudan'da 3 aylık ateşkes ilanı

Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği ülkeden beklenen haber geldi
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı

Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı
Belediye başkanının yeğeni evinde ölü bulundu

Belediye başkanının yeğeni evde korkunç halde ölü bulundu
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok

15 yaşındaki Muhammed'in annesi isyan etti: İç çamaşırı ortada yok
Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade! Hatırlamadığı tek bir an var

Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade
İstanbul'da skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı

Skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Paybull ve yasa dışı bahis ağına operasyon! 9 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Bir ödeme sistemine daha el konuldu! 25 kişi gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.