Gana Devlet Başkanı Mahama'dan Afrika Ülkelerine Doğal Kaynak Çağrısı

AKRA, 25 Kasım (Xinhua) -- Gana Devlet Başkanı John Dramani Mahama, insani yardımlardaki keskin düşüş karşısında Afrika ülkelerine doğal kaynaklar üzerindeki egemenliklerini güçlendirme çağrısında bulundu.

Mahama pazartesi günü Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen 3. Afrika Muhasebeciler Birliği Genel Konferansı'nda yaptığı konuşmada gelişmiş ülkelerin Afrika'ya yardım etmekten yorulduklarını iddia ettiğine dikkat çekerek, kıtanın kalkınma için doğal kaynaklarına güvenmesinin vaktinin geldiğini söyledi.

Ülkesi Gana'yı buna örnek gösteren Mahama, ülkeden yapılan altın satışı ve ihracatında tek yetkili olan Altın Kurulu'nu kurarak, ruhsatsız altın ticaretini yasadışı ilan ettiklerini ve bu konuda ağır cezalar uyguladıklarını belirtti.

Mahama, "Altın ticaretinden elde ettiğimiz döviz miktarı birdenbire önemli ölçüde arttı. Bu durum, doğal kaynaklarınız üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmanın, ne denli büyük öneme sahip olduğunu gösteriyor. Afrika bundan dolayı utanç duymamalı" dedi.

Afrika kıtasının zengin yetenekleri, kaynakları ve potansiyeli ile tarihi bir dönüm noktasında bulunduğuna dikkat çeken Mahama, öte yandan borçlar, kırılganlıklar, mali baskılar, kamu harcamalarındaki sızıntılar ve finansal raporlamadaki boşlukların kıta üzerinde baskı yarattığını ifade etti.

Mahama, "Günümüzde teknoloji, usulsüzlükleri gerçek zamanlı olarak tespit eden yapay zeka destekli risk algılama sistemleri, insan faktörünün etkisini ve yolsuzluğu azaltan dijital tedarik sistemleri, uçtan uca izlenebilirlik sağlayan entegre finansal yönetim sistemleri ve kayıtları güvence altına alan ve manipülasyonu azaltan blok zinciri çözümleri gibi güçlü araçlar sunuyor" ifadelerini kullandı.