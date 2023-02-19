Gana Devlet Başkanı Depremde Ölen Futbolcu Atsu'nun Ailesine Başsağlığı Diledi Güncel Haberler AKRA, 19 Şubat (Xinhua) -- Gana Devlet Başkanı Nana Ado Dankwa Akufo-Addo Cumartesi günü, Türkiye'deki yıkıcı depremde hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun ailesine başsağlığı diledi. AKRA, 19 Şubat (Xinhua) -- Gana Devlet Başkanı Nana Ado Dankwa Akufo-Addo Cumartesi günü, Türkiye'deki yıkıcı depremde hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun ailesine başsağlığı diledi. Atsu'nun yaşamını yitirdiği aynı gün erken saatlerde doğrulanmıştı. Devlet başkanı resmi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Gana hükümeti ve halkı adına, sevgili Ganalı vatandaşımız Christian Atsu'nun geride kalan eşine, çocuklarına ve ailesine, üzücü ölüm haberi nedeniyle en içten taziyelerimi sunuyorum. Gana futbolu en iyi üyelerinden ve elçilerinden birini kaybetti. Yerinin doldurulması çok zor. Çok özlenecek" ifadelerini kullandı. Eski Black Stars oyuncusu olan Atsu, Hatayspor'da orta sahada görev yapıyordu. Atsu, 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen depremin ardından enkaz altında kaldı. Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanlığı, Ganalı futbolcunun cansız bedeninin Türk yetkililer tarafından Cumartesi sabahı çıkarıldığını doğruladı. Kaynak: Xinhua / Güncel Christian Atsu Hatayspor Gana Güncel Haberler

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