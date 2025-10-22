Gana'dan E-Vize Uygulaması Müjdesi
Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, 2025 MOBEX Afrika Teknoloji Fuarı'nda yaptığı açıklamada, 2026 yılına kadar e-vize uygulamasını hayata geçireceklerini duyurdu.
AKRA, 22 Ekim (Xinhua) -- Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen 2025 MOBEX Afrika Teknoloji Fuarı ve İnovasyon Konferansı'nda konuşan Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, 21 Ekim 2025.
Kaynak: Xinhua / Güncel