Gana'daki uluslararası havalimanının elektriği borç nedeniyle kesildi

Gana Elektrik Şirketi, ülkedeki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nın elektriğini borçları nedeniyle kestiğini bildirdi.

Gana Elektrik Şirketi yetkilisi Nene Shadrack Mase, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nın 49 milyon cedis (6,5 milyon dolar) borcu olduğunu kaydetti.

Mase, borcun şirketin operasyonlarını etkilediğini, bu nedenle Kotoka Uluslararası Havalimanı'nın elektriğini borçları nedeniyle kestiklerini belirtti.

Havalimanı yönetiminden, borcun yüzde 50'sini ödemelerini beklediğini aktaran Mase, sadece 1 milyon cedi (131 bin dolar) ödendiğini ifade etti.