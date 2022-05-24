Gana'daki sel felaketi - Haberler

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Gana'daki sel felaketi

AA - Kwame Adwaho - Güncel
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Araçlardan detaylar Evlerin sular altında kalması Bölge sakinlerinden Mary Dodoo ile röportaj ACCRA - Batı Afrika ülkesi Gana'nın Başkenti Accra'da etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Araçlardan detaylar

Evlerin sular altında kalması

Bölge sakinlerinden Mary Dodoo ile röportaj ACCRA - Batı Afrika ülkesi Gana'nın Başkenti Accra'da etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle başkent Accra'da bazı evler sular atlında kaldı.

AA / Kwame Adwaho - Güncel

Batı Afrika, Röportaj, Gana, Güncel, Haberler

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