Gana'daki sel felaketi - Haberler

Gana'daki sel felaketi
AA - Kwame Adwaho - Güncel
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Araçlardan detaylar Evlerin sular altında kalması Bölge sakinlerinden Mary Dodoo ile röportaj ACCRA - Batı Afrika ülkesi Gana'nın Başkenti Accra'da etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.
Araçlardan detaylar
Evlerin sular altında kalması
Bölge sakinlerinden Mary Dodoo ile röportaj ACCRA - Batı Afrika ülkesi Gana'nın Başkenti Accra'da etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle başkent Accra'da bazı evler sular atlında kaldı.
AA / Kwame Adwaho - Güncel