Gana'daki sel felaketi - Haberler

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Evlerin sular altında kalması

Bölge sakinlerinden Mary Dodoo ile röportaj ACCRA - Batı Afrika ülkesi Gana'nın Başkenti Accra'da etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle başkent Accra'da bazı evler sular atlında kaldı.