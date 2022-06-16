Gana'daki kıyı erozyonu yerel halkın yaşamını tehdit ediyor

Batı Afrika'da 550 kilometrelik sahil şeridi bulunan Gana, kıyılarda oluşan erozyon sorunuyla mücadele ediyor.

Nüfusunun yaklaşık dörtte biri deniz kıyılarında yaşayan Gana'da küresel ısınmaya bağlı olarak su seviyesi her geçen gün yükseliyor.

2005-2017 döneminde meydana gelen erozyon nedeniyle kıyı alanlarının yaklaşık yüzde 37'si kaybedildi.

Erozyon nedeniyle onlarca ev hasar görürken, 4 binden fazla aile yerinden oldu.

Gana hükümeti, erozyona karşı çalışmalar yapmasına rağmen son 3 yılda durum daha da kötüleşti.

"Erozyon nedeniyle kıyıda işler durdu"

Gana'nın Greater Akra bölgesindeki Dansoman kasabasında yaşayan ve 11 yıldır dinlenme tesisi işleten Benjamin Commey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıyılardaki erozyon nedeniyle işlerinin durduğunu belirtti.

Commey, kıyılardaki aşınma ve erozyonun yerel halkın yaşamını tehdit ettiğini dile getirdi.

Charlotte Barnor da 5 yıldır burada çalıştığını ifade ederek, "Kıyılardaki erozyon, büyük maddi kayıplara neden oluyor. Çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü." dedi.