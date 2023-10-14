Gana'daki büyük barajın taşması nedeniyle 4 binden fazla kişi evlerini terk etti
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Gana'da şiddetli yağışlar nedeniyle Akosombo Barajı'nın taşmasının yol açtığı sel felaketi nedeniyle 4 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Gana'da şiddetli yağışlar nedeniyle Akosombo Barajı'nın taşmasının yol açtığı sel felaketi nedeniyle 4 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Volta Nehri Kurumundan yapılan açıklamada, Gana'da şiddetli yağışlar nedeniyle Volta Nehri'ndeki Akosombo Barajı'nın taşmasının bölgede sellere neden olduğu belirtildi.
Sellerde 4 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, onlarca evin ve çiftliklerin sular altına kaldığı ifade edildi.
Açıklamada, bazı bölgelerde su ve elektriğin kesilmesiyle temel hizmetlerin aksadığı aktarıldı.
Kaynak: AA / Güncel