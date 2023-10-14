Gana'daki büyük barajın taşması nedeniyle 4 binden fazla kişi evlerini terk etti

Gana'da şiddetli yağışlar nedeniyle Akosombo Barajı'nın taşmasının yol açtığı sel felaketi nedeniyle 4 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Volta Nehri Kurumundan yapılan açıklamada, Gana'da şiddetli yağışlar nedeniyle Volta Nehri'ndeki Akosombo Barajı'nın taşmasının bölgede sellere neden olduğu belirtildi.

Sellerde 4 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, onlarca evin ve çiftliklerin sular altına kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, bazı bölgelerde su ve elektriğin kesilmesiyle temel hizmetlerin aksadığı aktarıldı.