Gana'da Yüksek Mahkeme Başkanı Değişimi: Torkornoo Görevden Alındı

Güncelleme:
Gana'da yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla görevden alınan Yüksek Mahkeme Başkanı Gertrude Araba Esaaba Sackey Torkornoo'nun yerine Yargıç Paul Baffoe-Bonnie atandı. Cumhurbaşkanı Mahama'nın yaptığı açıklamada, Baffoe-Bonnie'nin Yüksek Mahkeme Başkanı olarak atandığı belirtildi.

Gana Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın, 1 Eylül'de görevden alınan Yüksek Mahkeme Başkanı Torkornoo'nun yerine gelecek ismi belirlediği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, Mahama'nın, Baffoe-Bonnie'yi Yüksek Mahkeme Başkanı olarak atadığı ve adının Danıştay'a iletildiği belirtildi.

Gana Cumhurbaşkanı Mahama, hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları bulunan Torkornoo'yu nisanda geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı.

Torkornoo ise temmuz ayında Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Adalet Divanına başvurarak ülkesine karşı 10 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

???????Torkornoo, hakkında tamamlanan soruşturmaların ardından 1 Eylül'de görevden alınmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
