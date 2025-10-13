Haberler

Gana'da Yolcu Teknesi Battı: 15 Ölü

Güncelleme:
Gana'nın Oti vilayetinde yolcu taşıyan bir tekne, Volta Gölü'nde battı. Olayda 11'i çocuk 15 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi kurtuldu. Teknenin güvenlik standartlarına uymadığı belirtildi.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Oti vilayetinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Gana Denizcilik Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, Oti'nin Okuma bölgesinden Bovime'ye doğru seyreden yolcu teknesinin Volta Gölü'nde battığı belirtildi.

Olayda 11'i çocuk 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin kurtulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, teknenin batmasının güvenlik standartlarının ciddi ve kabul edilemez ihlali olduğu ifade edildi.

Volta Gölü'nde, genellikle aşırı yükleme ve su yüzeyindeki ağaç kütükleriyle çarpışmalar nedeniyle tekne kazaları sıkça yaşanıyor. Ağustos ayında meydana gelen kazada 6 yolcu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
