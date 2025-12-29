Gana'da yılbaşı öncesi "maytap ve havai fişek" uyarısı

Gana'da Ulusal Küçük Silahlar ve Hafif Silahlar Komisyonu, yeni yılın karşılanacağı 31 Aralık gecesi düzenlenecek kilise ayinleri ve toplu etkinlikler öncesinde maytap, havai fişek ve patlayıcı oyuncakların kullanımının yasak olduğunu duyurdu.

Komisyonun İcra Sekreteri Adam Bonaa, kamusal alanda patlayıcı maddelerin kullanılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bonaa, yeni yılın karşılanacağı 31 Aralık gecesi düzenlenecek kilise ayinleri ve toplu etkinliklerde maytap, havai fişek ve patlayıcı oyuncakların kullanımının yasak olduğunu belirterek "Maytap ve havai fişek yasağı yürürlükte. Elimizdeki bilgilere göre bu yasak kaldırılmış değil." dedi.

Güvenlik makamlarının önceliğinin "ölümcül silahların toplanması" olduğunu aktaran Bonaa, halihazırda devam eden silah affı kapsamında bu silahların geri toplanmasına odaklanıldığını ifade etti.