Gana'da Yasa Dışı Altın Madenciliğine Protesto

Afrika'nın altın zengini ülkelerinden Gana'da, artan yasa dışı altın madenciliğinin doğaya verdiği zarar nedeniyle protesto düzenlendi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkede "Galamsey" olarak bilinen yasa dışı madenciliğin doğaya verdiği zararı protesto etmek için çok sayıda kişi başkent Akra'da bir araya geldi.

Democracy Hub adlı sivil toplum platformunun öncülüğünde düzenlenen gösterilerde, protestocular Devrim Meydanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüdü.???????

Hükümete ülkede artan yasa dışı madenciliğe son vermesi çağrısı yapan protestocular, "Liderler, bizi hayal kırıklığına uğrattınız", "Galamsey'e son verin", "Su kaynaklarımız kirleniyor", "Su değil ölüm içiyoruz ve bizi kurtaracak kimse yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Democracy Hub'ın kurucularından Oliver Barker-Vormawor, yaptığı açıklamada yürüyüşün amacının, Gana'nın su kaynaklarını ve tarım arazilerini yok eden yasa dışı madenciliğe karşı kamuoyunun dikkatini çekmek olduğunu belirtti.

Resmi verilere göre, yasa dışı madencilik nedeniyle ülkenin su kaynaklarının yaklaşık yüzde 60'ı kirlenmiş durumda. Ülkenin Pra, Ankobra, Birim ve Offin gibi bölgelerde milyonlarca kişinin içme suyu ve sulama için kullandığı akarsular cıva, siyanür ve arsenik gibi zehirli kimyasallarla ciddi tehdit altında.

Gana Su Şirketi (GWCL), arıtma tesislerinde kullanılan kimyasalların maliyetinin hızla arttığını ve eylül ayında su tarifelerine yüzde 280'lik zam talebinde bulunduklarını duyurmuştu.

Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreticisi ülkeleri arasında bulunuyor. Ülkede yasa dışı madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölümlere neden oluyor.