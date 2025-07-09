Gana'da Yasa Dışı Altın Kaçakçılığına İhbar Ödülü

Afrika'nın en büyük altın üreticilerinden Gana'da, yasa dışı altın kaçakçılığı faaliyetlerini ihbar edene, ele geçirilen altının değerinin yüzde 10'u nakit olarak verilecek.

Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, ülkedeki altın kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kurulan Gana Altın Kurulu Görev Gücü'nün tanıtımında konuştu.

Mahama, altın sektöründeki yasa dışı faaliyetlerin ve kara borsa ticaretinin önlenmesi için halkın desteğinin hayati önemde olduğunu belirtti.

Vatandaşları ülkenin yer altı kaynaklarını korumaya davet eden Mahama, "Eğer yasa dışı bir altın işlemini ihbar eder ve bu sayede altın ya da para ele geçirilirse, bunun yüzde 10'unu ödül olarak alacaksınız." dedi.

Mahama, ülkedeki altın kaçakçılığından kaynaklanan kayıplara artık son verilmesi gerektiğini anlatarak, maden zenginliğini kontrol altına aldıklarını ve bu görev gücünün yasaların uygulanmasında kilit rol oynayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mahama, yolsuzluk yapan personelin derhal görevden alınacağını, yargılanacağını ve tüm haklarının iptal edileceğini de vurguladı.

Vatandaşların bu mücadeleye aktif olarak katılması gerektiğini aktaran Mahama, "Bu sadece bir politika değil, ulusal bir görev çağrısıdır. Toprağımızın altındaki altından ilk faydalanması gereken Gana halkıdır." ifadesini kullandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede görev gücünün oluşturulmasının nedeni, altın sektöründe artan kaçakçılık ve kayıt dışı faaliyetlerin kamu maliyesine verdiği zarar oldu.

Son yapılan bir denetimde, Gana'nın resmi ihracat verileri ile yurt dışındaki ticaret ortaklarının raporları arasında 229 metrik tonluk fark tespit edildi.

Bu fark, son beş yılda yaklaşık 11,4 milyar dolarlık gelir kaybı anlamına geliyor.