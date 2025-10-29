Gana'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı kutlandı

Gana'nın başkenti Akra'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında başkent Akra'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajıyla başlayan programda, İstiklal Marşı ve Gana milli marşı okundu.

Resepsiyona, Gana hükümet yetkililerinin yanı sıra yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı kutlamasının, yalnızca Türkiye tarihindeki bir dönüm noktasını simgelemekle kalmayıp, aynı zamanda ülkenin demokrasiye, barışa ve küresel işbirliğine olan bağlılığını da yeniden teyit ettiğini belirtti.

Güngör, Gana'da tüm yıl boyunca güçlü varlık gösteren ve başarılı çalışmalar yapan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı (TMV), sivil toplum kuruluşları, Türk firmalar ve yatırımcılar ile ülkedeki Türk vatandaşlara teşekkür etti.