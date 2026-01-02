Gana'da "tufan kehaneti" ile gündeme gelen kişi tutuklandı

Gana'da, sosyal medyada "tufan kehaneti" iddialarıyla gündeme gelen ve "Ebo Noah" adıyla tanınan Evans Eshun, kamuoyunu yanıltıcı içerik yaydığı gerekçesiyle tutuklandı.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Akra'daki Adentan Bölge Mahkemesi, 33 yaşındaki Eshun'un yanlış iletişimde bulunma, kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltma ve sahte haber yayma suçlamalarıyla yargılanmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, ilk duruşması görülen Eshun'un yargılamaya elverişli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Pantang Psikiyatri Hastanesi'nde psikiyatrik değerlendirmeden geçirilmesine hükmetti. Psikiyatrik raporun bir sonraki duruşma öncesinde mahkemeye sunulması istendi.

Duruşma, 16 Ocak'a ertelendi.

Gana Polis Teşkilatı, Evans Eshun'un 31 Aralık 2025 tarihinde Weija-Gbawe bölgesinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, Polis Genel Müfettişliğine bağlı özel siber inceleme ekibi tarafından gözaltına alındığını açıklamıştı.

Polis açıklamasında, gözaltı işleminin siber ortamda korku ve panik oluşturabilecek ya da kamu düzenini bozabilecek içeriklerin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

"Ebo Noah" adıyla tanınan Eshun, sosyal medya paylaşımlarında rüyasında 25 Aralık'ta büyük bir tufan yaşanacağına dair mesaj aldığını öne sürmüş ve Gana kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Bu paylaşımlar, kamu düzenini tehdit etmesi açısından ülkede tartışma konusu olmuştu.