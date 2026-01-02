Haberler

Gana'da "tufan kehaneti" ile gündeme gelen kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gana'da sosyal medya üzerinden 'tufan kehaneti' iddialarıyla tanınan Evans Eshun, kamuoyunu yanıltıcı içerik yaymak suçlamasıyla tutuklandı. İlk duruşması ertelenen Eshun, psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutulacak.

Gana'da, sosyal medyada "tufan kehaneti" iddialarıyla gündeme gelen ve "Ebo Noah" adıyla tanınan Evans Eshun, kamuoyunu yanıltıcı içerik yaydığı gerekçesiyle tutuklandı.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Akra'daki Adentan Bölge Mahkemesi, 33 yaşındaki Eshun'un yanlış iletişimde bulunma, kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltma ve sahte haber yayma suçlamalarıyla yargılanmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, ilk duruşması görülen Eshun'un yargılamaya elverişli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Pantang Psikiyatri Hastanesi'nde psikiyatrik değerlendirmeden geçirilmesine hükmetti. Psikiyatrik raporun bir sonraki duruşma öncesinde mahkemeye sunulması istendi.

Duruşma, 16 Ocak'a ertelendi.

Gana Polis Teşkilatı, Evans Eshun'un 31 Aralık 2025 tarihinde Weija-Gbawe bölgesinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada, Polis Genel Müfettişliğine bağlı özel siber inceleme ekibi tarafından gözaltına alındığını açıklamıştı.

Polis açıklamasında, gözaltı işleminin siber ortamda korku ve panik oluşturabilecek ya da kamu düzenini bozabilecek içeriklerin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

"Ebo Noah" adıyla tanınan Eshun, sosyal medya paylaşımlarında rüyasında 25 Aralık'ta büyük bir tufan yaşanacağına dair mesaj aldığını öne sürmüş ve Gana kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Bu paylaşımlar, kamu düzenini tehdit etmesi açısından ülkede tartışma konusu olmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Karabük'te korkunç olay: Yaşlı kadın donmuş halde bulundu

Yaşlı kadın, evinin bahçesinde korkunç şekilde bulundu
Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor

Yusuf Yazıcı valizleri topladı! İşte dönmek istediği ülke
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Ahmet Türk'e iki kötü haber birden! Süre yeniden uzatıldı

Ahmet Türk'e iki kötü haber birden
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit değişiyor
Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi 'varis' tartışmalarını alevlendirdi

Tarihi an! Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor