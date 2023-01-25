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Gana'da Teknenin Alabora Olması Sonucu 8 Öğrenci Hayatını Kaybetti

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Gana'da Teknenin Alabora Olması Sonucu 8 Öğrenci Hayatını Kaybetti

AKRA, 25 Ocak (Xinhua) -- Ganalı yetkililer, ülkenin Bono Doğu Bölgesi'nde sekiz öğrencinin Salı günü onları okula götüren teknenin Volta Gölü'nde alabora olması sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı.

AKRA, 25 Ocak (Xinhua) -- Ganalı yetkililer, ülkenin Bono Doğu Bölgesi'nde sekiz öğrencinin Salı günü onları okula götüren teknenin Volta Gölü'nde alabora olması sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı.

Ulusal Afet Yönetim Örgütü (NADMO) basına, yaşları 5 ila 12 arasında değişen beş oğlan ve üç kızdan oluşan sekiz çocuğun, gölün karşısındaki bir topluluk olan Wayokope'deki okula giden 20 öğrenci arasında olduğunu açıkladı.

NADMO'dan koordinatör Ibrahim Wudonyim, Gana Polis Teşkilatı'na bağlı Deniz Polisi Birimi'nin birkaç bölge sakininin yardımıyla ölenlerin cesetlerini gölden çıkardığını söyledi.

Kazanın nedenini bulmak için soruşturma sürüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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