Gana'da Savunma Bakanı Edward Omane Boamah Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gana'da 6 Ağustos'ta meydana gelen askeri helikopter kazasında hayatını kaybeden Savunma Bakanı Edward Omane Boamah, son yolculuğuna uğurlandı.

Ashanti vilayetinde 6 Ağustos'taki helikopter kazasında ölen Bakan Baomah ile 5 Hristiyan için başkent Akra'daki Black Star Meydanı'nda Hristiyan geleneklere uygun cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Naana Jane Opoku Agyemang, eski Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Gana Müftüsü Şeyh Osman Nuhu Sharubutu, bakanlar, üst düzey yetkililer ve çok sayıda kişi katıldı.

Cumhurbaşkanı Mahama, burada yaptığı konuşmada, "Bu cenaze töreninin yasta olan bir millete huzur getirmesi ve Ganalılar olarak müreffeh bir millete gururla bakabileceğimiz yeni şafağın sökmesi için dua ediyorum." dedi.

Törenin ardından naaşlar, askeri konvoy eşliğinde Burma Kamp'taki askeri mezarlığa defnedildi.

Gana'da 6 Ağustos'ta başkent Akra'dan Obuasi kentine gitmek üzere havalanan askeri helikopter Ashanti vilayetine bağlı Adansi Brofoyedu bölgesinde düşmüştü.

Kazada aralarında Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı Murtala Muhammed'in de bulunduğu helikopterdeki 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada ölen Bakan Muhammed ile Ulusal Güvenlik Genel Müdür Yardımcısı Muniru Lumina için Akra'daki Cumhurbaşkanlığı konutunda, 10 Ağustos'ta İslami geleneklere uygun cenaze töreni düzenlenmişti.