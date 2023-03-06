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Gana'da Otobüsle Kamyon Çarpıştı: 22 Ölü

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Gana'da Otobüsle Kamyon Çarpıştı: 22 Ölü

AKRA, 6 Mart (Xinhua) -- Gana'da Pazartesi günü bir yolcu otobüsü ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 22 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.

AKRA, 6 Mart (Xinhua) -- Gana'da Pazartesi günü bir yolcu otobüsü ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu en az 22 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.

Gana'nın kuzey bölgesinden ülkenin ikinci büyük şehri Kumasi'ye giden bir otobüs, ülkenin orta kesimlerindeki Bono Doğu Bölgesi'nde yer alan Kintampo kasabası yakınlarında ters yönde hareket eden bir mafsallı kamyona çarptı.

Görgü tanıkları, kaza sonucu 21 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, hastaneye kaldırılan bir yolcunun ise daha sonra öldüğünü belirtti.

Otobüsten sağ çıkan yolcular basına yaptıkları açıklamada, kamyon şoförünün yolda duran bir kamyondan kaçmaya çalıştığını, bu amaçla otobüsün geldiği yöne saparak çarpışmaya yol açtığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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