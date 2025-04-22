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Gana'da Otobüs ile Yakıt Tankerinin Çarpışması: 11 Ölü

Gana'da Otobüs ile Yakıt Tankerinin Çarpışması: 11 Ölü
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Gana'nın Eastern vilayetinde bir yolcu otobüsü ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı, yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Gana'nın Eastern vilayetinde yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, vilayetin Suhum-Amanase kara yolunda yolcu otobüsü, yakıt tankeriyle çarpıştı.

Kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

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Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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