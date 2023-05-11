Gana'da öğrencileri taşıyan teknenin batması sonucu 9 çocuk öldü

Gana'nın Greater Akra vilayetinde öğrencileri taşıyan teknenin batması sonucu 9 çocuk hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Greater Akra vilayetine bağlı Ga South bölgesindeki Kelee köyüne gitmek üzere Faana köyünden yola çıkan öğrencileri taşıyan tekne battı.

Kazanın ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 9 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Çocukların 8-15 yaşlarında olduğu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Gana Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Ga South Direktörü, yaptığı açıklamada, olay bölgesinde devam eden arama çalışmalarında 3 öğrencinin sağ kurtulduğunu söyledi.

Gana'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.