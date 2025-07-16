Gana'da Minibüs Kazasında 19 Kişi Hayatını Kaybetti

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Gana'nın Central vilayetinde iki yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi. 4 kişi ağır yaralanırken, kazanın nedeninin sürücünün yorgunluğu ve olumsuz hava koşulları olduğu belirtildi.

Gana'nın Central vilayetinde iki yolcu minibüsün çarpışması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.

Gana medyasındaki haberlere göre, Central'in Gomoa Ojobi-Senya Breku kara yolunda iki minibüs çarpıştı.

Kazada 19 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Senya Bereku Bölge Emniyet Müdürü Kingsley Asante, kazanın, sürücünün yorgun olması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Asante, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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