Gana'da Maden Ocağında Göçük: 4 Ölü, 20 Kişi Mahsur

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Gana'nın Doğu Bölgesi'nde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise hâlâ mahsur durumda. Olayın nedeni henüz bilinmiyor ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AKRA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Gana'nın Doğu Bölgesi'nde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise halen mahsur durumda.

Yerel medyanın bildirdiğine göre çarşamba günü Denkyembour bölgesindeki Akyem Wenchi adlı yerleşim yerinde bulunan maden ocağının çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatta oldukları bildirilen 20 kişi ise madende mahsur kaldı.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken kurtarma çalışmaları yerel halkın da desteğiyle devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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