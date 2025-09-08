Haberler

Gana'da M Çiçeği Virüsü Vakaları 494'e Yükseldi

Gana Sağlık Servisi, M çiçeği virüsü vakalarının 494'e çıktığını ve son 27 yeni vakayla birlikte 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Halk, semptom gösterdiklerinde tıbbi destek alması konusunda uyarıldı.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da M çiçeği virüsü (mpox) vakalarının 494'e çıktığı bildirildi.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 27 yeni M çiçeği vakası tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, mayıstan bu yana vakaların 494'e yükseldiği kaydedildi.

Salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, semptomlardan herhangi birinin yaşanması halinde derhal tıbbi destek alınması önerildi.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
