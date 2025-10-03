Gana'da M Çiçeği Virüsü Vaka Sayısı 583'e Ulaştı
Gana Sağlık Servisi, M çiçeği virüsü vakalarının sayısının 583'e yükseldiğini ve 18 yeni vakanın tespit edildiğini bildirdi. Salgın nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Hükümet, aşıların ülkeye ulaşmasını bekliyor.
Gana'da M çiçeği virüsü (mpox) vaka sayısının 583'e yükseldiği bildirildi.
Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 18 yeni M çiçeği vakası tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, mayıstan bu yana vaka sayısının 583'e yükseldiği, salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Öte yandan Gana, hükümetin salgını kontrol altına alma çabalarını desteklemesi beklenen yaklaşık 33 bin M çiçeği aşısının ülkeye ulaşmasını bekliyor.
Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta, bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.