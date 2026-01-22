Gana'da bir haftada 19 yeni M çiçeği vakası görüldü

Haberler

Gana Sağlık Servisi, ülkede son bir haftada 19 yeni M çiçeği vakası tespit edildiğini açıkladı. Toplam vaka sayısı 980'e yükselirken, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 oldu.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, bir haftada 19 yeni M çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede M çiçeği virüsünün yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bir haftada 19 yeni vaka tespit edildiği, ülkede M çiçeği vaka sayısının 980'e yükseldiği ifade edildi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısının 7'ye çıktığı bildirilen açıklamada, 1 kişinin halen tedavi altında olduğu kaydedildi.

Gana hükümeti, 19 Mayıs 2025'te bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz 2025'te virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.

