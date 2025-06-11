Gana'da M Çiçeği Vakaları Artıyor

Gana'da M Çiçeği Vakaları Artıyor
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Gana Sağlık Servisi, ülkenin 10 vilayetinde yeni 34 M çiçeği vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 79'a yükseldiğini duyurdu. Virüs nedeniyle 4 kişi hastanede tedavi altında, halktan belirtiler göstermeleri halinde sağlık kuruluşlarına başvurmaları isteniyor.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da 34 M çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkenin 10 vilayetinde yeni 34 M çiçeği vakasının tespit edildiği belirtilerek, ülkede M çiçeği vaka sayısının 79'a yükseldiği kaydedildi.

Virüs nedeniyle 4 kişinin hastanede tedavi altında olduğu ve temaslı takibinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, ülke genelinde gözetim çalışmalarının artırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, halktan, döküntü, ateş, lenf bezlerinde şişlik ve kas ağrısı gibi belirtiler göstermeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları istendi.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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