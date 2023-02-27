Gana'da Lassa Ateşi'nden bir kişi hayatını kaybetti

Gana'nın başkenti Akra'da hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen Lassa Ateşi'ne yakalanan bir kişinin öldüğü bildirildi.

Gana'nın başkenti Akra'da hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen Lassa Ateşi'ne yakalanan bir kişinin öldüğü bildirildi.

Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, başkent Akra'da iki hafta önce 40 yaşındaki bir tüccarda Lassa Ateşi tespit edildiğini belirtti.

Tedavi altına alınan bu kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Kuma-Aboagye, hastayla temaslı olan bir kişiye yapılan testin de pozitif çıktığını ifade etti.

Kuma-Aboagye, halkın salgına ilişkin daha dikkatli olması çağrısında bulundu.

Lassa Ateşi nedir?

Kanamalı bir hastalığa neden olan Lassa virüsü, Ebola ve Marburg virüsleriyle aynı aileden gelse de bu iki virüse göre daha hafif geçiyor.

Batı Afrika'da görülen Lassa virüsü kemirgen idrarı veya dışkısı, kontamine gıda veya ev eşyası ile temas yoluyla insanlara bulaşıyor.

Virüs, insanlar arasında da enfekte kişinin kanı, idrarı, dışkısı ya da vücut salgılarıyla yayılıyor.

Virüse yakalananlarda ateş, halsizlik, baş ağrısı, boğaz ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtilere rastlanıyor. Şiddetli vakalarda ise diş etleri, gözler veya burunda kanama görülebiliyor.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa Ateşi'ne ilk kez 1969'da Nijerya'nın Lassa kentinde rastlanmıştı.

Nijerya'da sık sık Lassa Ateşi salgınına rastlanırken, hastalık şubat ayında İngiltere'de bir kişinin ölümüne neden olmuştu.