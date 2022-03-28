Gana'da Kovid-19 tedbirleri kaldırıldı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler sona erdi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ulusa sesleniş konuşmasında, hükümetin Kovid-19 ile mücadelesinde kritik bir noktaya geldiğini belirtti.

Ülkede maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını ifade eden Akufo-Addo, "Yine de hepinizi gelişmiş el hijyeni uygulamalarını sürdürmeye ve aşırı kalabalık toplantılardan kaçınmaya teşvik ediyorum." dedi.

Akufo-Addo, bugünden itibaren tam aşılı yolcuların PCR/antijen testi göstermeden ülkeye giriş yapabileceğini belirterek, ülkeye girdiklerinde de test yaptırmayacaklarını söyledi.

Aşısız veya eksik aşılı ziyaretçilerin ise seyahatten 48 saat önce PCR veya 24 saat önce antijen testi yaptırmak koşuluyla ülkeye girebileceğinin altını çizen Akufo-Addo, bu kişilerin havalimanında yeniden test yaptırmaları gerekeceğini ifade etti.

Akufo-Addo, bugünden itibaren ülkenin tüm kara ve deniz sınırlarının açılacağını duyurdu.

Ülkede 13,1 milyon doz aşı uygulandı

Akufo-Addo, Kovid-19 ile mücadele kapsamında şimdiye kadar 13,1 milyon doz aşı yapıldığı bilgisini verdi.

Ülkede 20 milyon insanı aşılama hedefini mümkün kılmak için 29 milyon doz aşı teslim alındığını aktaran Akufo-Addo, henüz aşı olmayan vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Gana'da Kovid-19 başlandığında bu yana 2,4 milyon test yapıldı ve virüse yakalananların sayısı 160 bin 932'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle 1445 yaşamını yitirirken, hastalığa yakalanan 159 bin 409 kişi iyileşti.