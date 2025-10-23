Haberler

Gana'da İnsan Ticareti Mağduru 57 Nijeryalı Kurtarıldı

Gana'da polis, insan ticareti mağduru 57 Nijeryalıyı kurtardı. Gençler, dolandırıcılık yapmak üzere zorla çalıştırılmaktaydılar. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gana'da, polisin düzenlediği operasyonda insan ticareti mağduru 57 Nijeryalının kurtarıldığı bildirildi.

Gana Polis Teşkilatı Kriminal Soruşturma Dairesinden yapılan açıklamada, polisin başkent Akra'nın bir banliyösünde bulunan binaya baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 18 ila 26 yaşlarındaki 57 Nijeryalının siber dolandırıcılık yapmaya zorlandığı belirlenerek kurtarıldığı kaydedildi.

Operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şüphelilerin mağdurları "Gana'da kazançlı iş fırsatları" vaadiyle ülkeye getirerek, ardından zorla siber dolandırıcılık faaliyetlerine dahil ettikleri belirtildi.

Açıklamada, kurtarılan kişilerin gerekli bakım ve desteği aldığı ancak Nijerya'ya ne zaman geri gönderileceklerine dair bilgi paylaşılmadığı ifade edildi.

Gana'da, Batı Afrikalı gençlerin çevrim içi dolandırıcılık ve fuhuş için insan ticaretine maruz kalması yaygın bir sorun olarak öne çıkıyor.

Gana Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Koruma Bakanlığının bu yıl yayımladığı rapora göre, 2023-2024 yıllarında 79 dava açıldı, 54 kişi mahkum edildi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
