Gana'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 19 kişi öldü Güncel Haberler Gana'nın Central vilayetinde, iki otobüsün çarpışması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Gana'nın Central vilayetinde, iki otobüsün çarpışması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Central vilayetinin Ekumfi şehri ile başkent Akra şehri arasındaki kara yolunda iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 19 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi de yaralandı. Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi. Kaynak: AA / Güncel Gana Güncel Haberler

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