Gana'da Hemşire Grevi Askıya Alındı

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Gana'da hemşireler, hükümetle yapılan görüşmeler sonucunda grevlerini askıya aldı. Sağlık çalışanları, maaş ikramiyeleri ve diğer taleplerinin yerine getirilmesini istiyor.

Gana'da hemşireler, geçen hafta ülkede genelinde başlattıkları grevi askıya aldı.

Gana Kayıtlı Hemşireler ve Ebeler Derneği (GRNMA) Başkanı Perpetual Ofori-Ampofo, çevrim içi basın toplantısında yaptığı açıklamada, hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından grevin askıya alındığını duyurdu.

Ofori-Ampofo, dün Parlamento Sağlık Komitesi ile yapılan toplantının olumlu geçtiğini ve çözüm süreci için önemli bir adım atıldığını ifade ederek, bu nedenle yarından itibaren işe başlayacaklarını belirtti.

Geçen hafta başlayan ve yaklaşık 120 bin hemşire ile ebenin katıldığı grev sırasında kamu hastanelerinde acil servislerde ciddi aksamalar yaşanırken birçok hasta mağdur oldu.

Sağlık çalışanları, 2024 Toplu İş Sözleşmesi'nin tam olarak uygulanmasını, 30 aylık maaş ikramiyesi, kırsal teşvikler, yakıt ve üniforma ödeneklerinin hayata geçirilmesini talep ediyordu.

Hükümet, sağlık çalışanlarına yönelik taleplerin bütçeyi zorlayacağını belirtmiş, anlaşmanın 2026 bütçesine dahil edilmesini önermişti.

Maliye Bakan Yardımcısı Thomas Nyarko Ampem ve Sağlık Bakanı Kwabena Mintah Akandoh, grevdeki sağlıkçılara müzakerelere dönme çağrısında bulunmuştu.

GRNMA, hükümetin yol haritasına sadık kalıp kalmayacağını yakından izleyeceklerini vurguladı. Sağlık hizmetlerinin yarından itibaren kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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