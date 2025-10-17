Haberler

Gana'da Gıda Güvencesizliği Artıyor: 13,3 Milyon Kişi Etkileniyor

Gana İstatistik Servisi, gıda güvencesizliğinin 2024'ün ilk çeyreğinde 12,4 milyon iken yıl sonunda 13,3 milyona çıkacağını açıkladı. Bu artış, gıda erişimindeki yapısal sorunlardan kaynaklanıyor.

Gana İstatistik Servisi (GSS), geçen yıl sonunda ülkede 13,3 milyon kişinin gıda güvencesizliği yaşadığını açıkladı.

GSS, Dünya Gıda Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Gana'da yeterli ve besleyici gıdaya erişmekte zorlanan kişi sayısının 2024'ün ilk çeyreğinde 12,4 milyon olduğunu, yıl sonunda ise 13,3 milyona yükseldiğini belirtti.

Bu artışın gıda güvencesizliğinde yüzde 7,3'lük bir yükselişe işaret ettiği kaydedilerek, bunun ülkedeki gıdaya erişim, bulunabilirlik ve kullanım alanlarında devam eden yapısal sorunlardan kaynaklandığı aktarıldı.

Gıda güvencesizliğinin çocuk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekilen açıklamada, 5 yaş altı çocuklarda düşük kilo oranının yüksek olduğu hanelerde gıda güvencesizliğinin, aynı dönemde yüzde 38'den yaklaşık yüzde 45'e çıktığı vurgulandı.

Açıklamada, hem gıda güvencesizliği hem de çok boyutlu yoksulluk yaşayan Ganalıların sayısının 400 bin artarak 3,7 milyondan 4,1 milyona yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
