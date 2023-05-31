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Gana'da Feci Kaza: 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Gana'da Feci Kaza: 16 Kişi Hayatını Kaybetti

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CENTRAL VİLAYETİ, 31 Mayıs (Xinhua) -- Gana'nın güneyindeki Central vilayetinde bir akaryakıt tankeri ile çarpıştıktan sonra enkaza dönen otobüs, 30 Mayıs 2023.

CENTRAL VİLAYETİ, 31 Mayıs (Xinhua) -- Gana'nın güneyindeki Central vilayetinde bir akaryakıt tankeri ile çarpıştıktan sonra enkaza dönen otobüs, 30 Mayıs 2023.

Ganalı bir yetkili, Salı günü sabah saatlerinde Central vilayetinde bir otobüsle yakıt tankerinin çarpışması sonucu en az 16 kişinin öldüğünü doğruladı. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Gana Güncel Haberler

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