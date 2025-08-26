Gana'da Etnik Gruplar Arasında Çatışma: 10 Ölü

Gana'nın Savannah vilayetinde, toprak anlaşmazlığı nedeniyle iki etnik grup arasında çıkan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ağır yaralandı. Bölgesel güvenlik konseyinin durumu değerlendirmek için acil toplantı düzenlediği bildiriliyor.

Gana'nın kuzeyindeki Savannah vilayetinde iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 10 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Savannah vilayetine bağlı Gbenyiri bölgesinde toprak anlaşmazlığı nedeniyle 24 Ağustos'ta iki etnik grup arasında şiddet olayları yaşandı.

Çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ağır yaralandı.

Savannah Bölgesel Güvenlik Konseyi olayları görüşmek ve barışı yeniden tesis etmeye yönelik bir yol çizmek üzere acil bir toplantı düzenledi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
