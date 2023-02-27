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Gana'da etnik çatışmalarda 4 kişi öldü

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Gana'da etnik çatışmalarda 4 kişi öldü

Gana'nın kuzeyindeki etnik çatışmalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 600'den fazla kişi yerinden edildi.

Gana'nın kuzeyindeki etnik çatışmalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 600'den fazla kişi yerinden edildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin Chereponi bölgesine bağlı Wenchike şehrinde bölge şefliği konusunda anlaşamayan iki etnik grup arasında şiddet olayları yaşandı.

Çatışmalarda 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaklaşık 25 evin kundaklandığı şiddet olaylarında 600'den fazla kişi yerinden oldu.

Chereponi polis yetkilisi Hajia Zuweiratu Nashiru, şiddet olaylarıyla bağlantılı 10 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Gana Güncel Haberler

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