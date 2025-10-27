Haberler

Gana'da Etnik Çatışmalarda 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Gana'nın Upper East vilayetindeki Bawko bölgesinde Mampursi ve Kusasi etnik grupları arasında yaşanan çatışmalarda 10 kişi öldü ve çok sayıda yaralı var. Çatışmaların ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilerek ek güvenlik güçleri bölgeye gönderildi.

Gana'nın kuzeyindeki Upper East vilayetinde, iki etnik grup arasında yaşanan çatışmalarda 10 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki habere göre, Upper East vilayetine bağlı Bawko bölgesindeki Mampursi ve Kusasi etnik grupları arasında şiddet olayları yaşandı.

Çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgede, ek güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
