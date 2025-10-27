Gana'da Etnik Çatışmalarda 10 Kişi Hayatını Kaybetti
Gana'nın Upper East vilayetindeki Bawko bölgesinde Mampursi ve Kusasi etnik grupları arasında yaşanan çatışmalarda 10 kişi öldü ve çok sayıda yaralı var. Çatışmaların ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilerek ek güvenlik güçleri bölgeye gönderildi.
