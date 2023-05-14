Gana'da cumhurbaşkanı seçiminde ana muhalefet partisinin adayı belli oldu

Afrika'nın batısındaki Gana'da 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongresi (NDC), eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'yı aday olarak belirledi.

Ana muhalefetteki NDC, ülkede gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde adayını belirlemek için parti içinde ön seçim yaptı. Başkent Akra'da düzenlenen ve dört adayın yarıştığı seçimde, oyların yüzde 98,9'unu alan 64 yaşındaki Mahama birinci oldu.

NDC'nin aday belirleme seçimi, ekonomik kriz yaşayan Gana'nın, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık bir kurtarma paketi üzerinde görüşmeler yaptığı ve komşusu Burkina Faso'daki bir çatışma sonrasında artan terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşti.

Muhalefet partisindeki deneyimi ve etkisi nedeniyle siyasi analistler, Mahama'nın ön seçimi kazanmasını öngörüyordu. Analistler, Mahama'nın seçim kampanyasında ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik krizi kullanarak adaylığını güçlendireceğini belirtiyor.

Gana'da Temmuz 2012-Ocak 2017 arasında devlet başkanı olan Mahama, şu anda görevde olan Yeni Yurtsever Parti (NPP) lideri olan Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'ya karşı 2012'de kazanmış, 2016 ve 2020 seçimlerinde ise kaybetmişti.

Addo, üst üste iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptığı için bu ülkedeki yasa gereği 2024'te aday olamayacak.

Ülkede 4 yılda bir yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Mahama'nın karşısında NPP'nin adayının kim olacağı henüz belirlenmedi.