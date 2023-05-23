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Gana'da borcunu ödemediği için elektrikleri kesilen hastanede 2 bebek öldü

Gana'da borcunu ödemediği için elektrikleri kesilen hastanede 2 bebek öldü

Güncel Haberler

Gana'nın Savannah vilayetinde bir hastanede borcu ödenmediği için kesilen elektrik nedeniyle kan nakli yapılamadığından 2 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gana'nın Savannah vilayetinde bir hastanede borcu ödenmediği için kesilen elektrik nedeniyle kan nakli yapılamadığından 2 bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlerde, Savannah vilayetinin Damango bölgesindeki St. Anne Hastanesinin 4 milyon cedis (370 bin dolar) borcu nedeniyle elektriğinin kesildiği belirtildi.

Hastanenin elektriğinin kesilmesi sonucu kan nakli yapılamaması nedeniyle 2 bebeğin yaşamını yitirdiği, 3 bebeğin de durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Olayın ardından Savannah Vilayeti Milletvekili ve Arazi Bakanı Samuel Abdulai Jinapor, hastanenin elektrik borcunun bir kısmının ödendiğini aktardı.

Gana'daki elektrik firmaları, bu ayın başından itibaren kendilerine borçlu olan kurum ve şirketlerinden paralarını geri almak için baskı uyguluyor.

Öte yandan söz konusu hastanenin borçlarının ödenmemesi sebebiyle ikinci kez elektriğinin kesildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

Gana Güncel Haberler

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