Gana'da Askeri Helikopter Kazası: İki Bakan Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gana hükümeti, askeri helikopter kazasında 2 üst düzey bakanın da aralarında bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

AKRA, 7 Ağustos (Xinhua) -- Arşiv fotoğrafında Gana Savunma Bakanı Edward Kofi Omane Boamah görülüyor, 26 Şubat 2025.

Gana hükümeti, çarşamba günü meydana gelen askeri helikopter kazasında 2 üst düzey bakanın da aralarında bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemi Julius Debrah, düzenlediği basın toplantısında Savunma Bakanı Edward Kofi Omane Boamah ve Çevre, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Murtala Muhammed'in kazada hayatını kaybettiğini belirtti. (Fotoğraf: Seth/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok

Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.