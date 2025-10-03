Haberler

Gana'da Asistan Doktorlar Maaşları İçin Greve Gidiyor

Gana'da asistan doktorlar, uzun süredir ödenmeyen maaşları nedeniyle ülke genelinde greve gitmeye karar verdi. 200'den fazla doktorun maaşlarının 10 ila 14 aydır ödenmediği belirtilirken, mevcut yatan hastaların tedavisi ise sürdürülecek.

Gana Asistan Doktorlar Derneğinden (JDA-GH) yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, maaşların ödenmemesi gerekçesiyle ülke genelinde iş bırakma eylemi yapılacağı ifade edildi.

Ülkede 200'den fazla doktorun 10 ila 14 aydır maaşlarını alamadığı ve bazı sağlık personelinin de ödemelerinin durdurulduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca 800'den fazla mezun doktorun 16 aydır göreve başlatılmadığı aktarıldı.

Açıklamada, asistan doktorların yaşadığı durumun "sistematik bir ihmal" olduğu ve üyelerinin daha fazla sömürülmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Ülke genelinde grevin iki aşamalı olacağı belirtilen açıklamada, 7-9 Ekim tarihlerinde poliklinik hizmetlerinin durdurulacağı ve taleplerin karşılanmaması halinde 10 Ekim'den itibaren acil servis hizmetlerinin de askıya alınacağı bildirildi.

Açıklamada, mevcut yatan hastaların tedavilerinin taburcu edilene kadar sürdürüleceği, ancak yeni hasta kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Adam Abu
