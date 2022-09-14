Gana'da altın madeninde meydana gelen göçükte 5 kişi öldü Güncel Haberler Gana'nın North East bölgesinde kaçak işletilen altın madeni ocağında meydana gelen göçükte 5 kişi hayatını kaybetti. Gana'nın North East bölgesinde kaçak işletilen altın madeni ocağında meydana gelen göçükte 5 kişi hayatını kaybetti. Gana Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) North East Bölge Koordinatörü John Kwaku Alhassan, yerel radyoya yaptığı açıklamada, bölgeye bağlı Mamprugu Moaduri kentinde yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde şiddetli yağışlar nedeniyle göçük yaşandığını belirtti. Alhassan, göçükte yapılan kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cesedinin çıkarıldığını ifade etti. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Alhassan, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi. Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreten ülkeleri arasında bulunuyor. Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölüme neden oluyor. Gana'da yasa dışı maden ocaklarının önlenmesi amacıyla 4 yıl önce Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü kurulmuştu. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Madencilik Gana Güncel Haberler

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