Gana'da akademisyenler, ücretlerinin artırılması talebiyle greve başladı
ABUJA (AA) Gana'da akademisyenler, eğitime ayrılan bütçenin ve ücretlerinin artırılması talebiyle greve başladı.
ABUJA (AA) Gana'da akademisyenler, eğitime ayrılan bütçenin ve ücretlerinin artırılması talebiyle greve başladı.
Gana Üniversite Akademisyenleri Birliği Genel Sekreteri Hector Owoahene-Acheampong, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede artan enflasyon sonucu hükümetten akademisyenlerin maaşlarının iyileştirilmesini talep ettiklerini belirtti.
Hükümet tarafından akademisyenlere haksızlık yapıldığını öne süren Owoahene-Acheampong, "Artık taleplerimizin yerine getirilmesi zamanı geldi." dedi.
Gana'da öğretmenler de ücret artışı talebiyle 4 Temmuz'da greve çıkmıştı.
Hükümet, ekonomik sıkıntılar nedeniyle Uluslararası Para Fonu (IMF) ile masaya oturduğunu duyurmuştu.
Ülkede artan ekonomik sıkıntılar sonucu 28-29 Haziran'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 12 polis yaralanmış, 29 kişi gözaltına alınmıştı.