Gana'da ABD ile Göç Anlaşmasına Dava Açıldı

Gana merkezli bir sivil toplum kuruluşu, ABD'den sınır dışı edilen düzensiz göçmenleri kabul etmeye yönelik anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Gana hükümetine dava açtı.

Yerel basındaki haberlere göre, Democracy Hub adlı kuruluş, Gana ile ABD arasında imzalanan göç anlaşmasının parlamentoda onaylanmadığı ve uluslararası hukuk hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Kuruluşun avukatı Oliver Barker-Vormawor, pazartesi günü ABD'den 14 göçmenin daha Gana'ya gönderildiğini ve böylece toplam sayının 42'ye ulaştığını açıkladı.

Barker-Vormawor, yapılan anlaşmanın "şeffaflıktan uzak" olduğunu belirterek, bazı kişilerin bağlantılarının bulunmadığı üçüncü ülkelere gönderildiğini ve hukuki süreç haklarının ihlal edildiğini savundu.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD ile yapılan anlaşma kapsamında 14 kişinin ülkeye kabul edildiğini ve bazılarının kendi ülkelerine gönderilmesi için kolaylık sağlanacağını doğrulamıştı. Bu durum muhalefet partilerinin tepkisine yol açmıştı.

Avukat Barker-Vormawor, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin Gana'da herhangi bir yasa ihlali bulunmadığını ve askeri bir kampta tutulmalarının hukuka aykırı olduğunu vurgulamış ve hükümetin onları mahkemeye çıkarması gerektiğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Afrika ve Latin Amerika'da uyguladığı "üçüncü ülke anlaşmaları" kapsamında daha önce Esvatini, Ruanda, Güney Sudan ve Uganda gibi ülkeler de ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmişti.