Gana'da 56 yaşındaki kadın ikiz bebek dünyaya getirdi - Haberler

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Gana'da 56 yaşındaki kadın ikiz bebek dünyaya getirdi

AA - Adam Abu - Güncel
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Gana'da 56 yaşındaki kadın ikiz bebek dünyaya getirdi

Gana'nın başkenti Akra'da Victoria Adorgu isimli 56 yaşındaki kadın ikiz bebek dünyaya getirdi.

Gana'nın başkenti Akra'da Victoria Adorgu isimli 56 yaşındaki kadın ikiz bebek dünyaya getirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, uzun yıllar çocuk sahibi olmayı dileyen Adorgu, ilerlemiş yaşına rağmen anne oldu.

Adorgu, doğumdan sonra yaptığı açıklamada, hiçbir zaman çocuk sahibi olmaktan ümidini kesmediğini belirterek "Uzun yıllardır çocuğum olmadı diye benimle dalga geçtiler ve azarladılar ama bugün bana 'anne' diyecek çocuklarım var. Allah'a şükrediyorum." ifadesini kullandı.

Adorgu, çocuklarına "mucize" ve "mucizevi" anlamına gelen "miracle" ve "miraculousness" isimlerini verdi.

Anne ve tüp bebek yöntemiyle doğan bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AA / Adam Abu - Güncel

Gana, Güncel, Haberler

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